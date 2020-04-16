محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بإيقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر. واستثني قرار محافظ القاهرة التراخيص المتعلقة بالمشروعات القومية ذات النفع العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.