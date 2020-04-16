محافظ القاهرة: غلق العائمات والمراسي النيلية من الأحد للثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري اعتبارًا من يوم الأحد الساعة 6 صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات واختلاط المواطنين.