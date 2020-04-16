"الأطباء" تخاطب الحكومة لصرف مستحقات أطباء العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستئناف صرف مستحقات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل، بعد ورود شكاوى إليها من توقف صرف المكافآت التي سبق وقررتها وزارة الصحة لهم.

وقالت النقابة، في خطابها، إنه على الرغم من علم الجميع بأن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يعملون بإخلاص لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى بفيروس كورونا، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم، وردت للنقابة شكاوى من بعض الأطباءالعاملين بمستشفيات العزل المخصصة لعلاج المصابين بكورونا.

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وتتلخص الشكوى في امتناع الجهات المختصة عن صرف المستحقات المالية التي تم التعهد بصرفها لهم، وقد تم صرفها بالفعل لأول دفعة من الأطباء عملت بمستشفى النجيلة بمطروح بقيمة 20 ألف جنيه كمكافأة لكل منهم عن كامل الفترة المقدرة 14 يومًا.

وأضافت: إن كان الأطباء يعملون لصالح الوطن دون النظر للاعتبارات المادية، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل أن لكل منهم التزامات مادية نحو نفسه وأسرته عليهم الوفاء بها خاصة في ظل تفرغهم التام للعمل بهذه المستشفيات طوال فترة العمل التي يليها أيضا فترة حجر إجباري لهم.