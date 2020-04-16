حملات تموينية تُصادر 11 ألف كمامة و 24 طن مواد غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1108 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة بيلا لحيازته كمية قدرها (11,500 طن سلع غذائية "8 طن أرز أبيض – 3,500 طن سكر تمويني مدعم") بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لحجبه عن التداول كمية قدرها (7,700 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – سكر حر – مسلى - أرز أبيض - تمور") بقصد رفع أسعارها وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان لحجبه عن التداول كمية قدرها (5 طن "أرز أبيض") بقصد رفع أسعارها. Advertisements وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة العامرية ثان لإنتاجه 7800 قطعة "كمامة" منتج نهائي بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية - 15000 متر "أقمشة" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وفي ذات السياق تم ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"بدائرة مركز شرطة منوف لإنتاجه 3100 قطعة "كمامة" منتج نهائي بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية - 210000 متر "أقمشة" مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر - 4 ماكينة خياطة "أدوات التصنيع")، تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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