بدءًا من الغد.. غلق مطلع المحور من ميدان لبنان لطريق "إسكندرية-الزراعي" 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء أعمال قشط وإعادة رصف بالطريق الدائري بالتقاطع مع طريق القاهرة إسكندرية الزراعي مع محور 26 يوليو بالاتجاهين لمدة 7 أيام.

وستبدأ الأعمال في الطريق القادم من محور 26 يوليو اتجاه طريق "القاهرة إسكندرية الزراعي" لمدة 7 أيام، على أن تبدأ الأعمال أمام القادم من محور 26 يوليو اتجاه الطريق الدائري وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وستقوم الشركة المُنفذة للأعمال بالتنسيق على غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربى، اتجاه طريق القاهرة-إسكندرية الزراعي، وذلك لتنفيذ أعمال قشط وإعادة رصف بالقوس الغربي مع التقائه بنهاية الطريق؛ مما يستلزم إجراء تعديلات في حركة السيارات للقادم من أعلى ميدان لبنان لمن يريد الصعود إلى القوس الغربي اتجاه طريق إسكندرية الزراعي.

وتبدأ التحويلات كالتالي: على السيارات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان أن تستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مرورًا من أسفل الدائري ثم الصعود يمينًا لمطلع القوس الغربي اتجاه الهرم، ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربي المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود يمينًا مرة أخرى من مطلع محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمؤدي الى القوس الغربى اتجاه طريق القاهرة-إسكندرية الزراعي، وتستغرق مدة الغلق سبعة أيام تبدأ في الساعة الثامنة صباح غدًا الجمعة لحين انتهاء فترة الأعمال.