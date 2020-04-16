إجراء اختبار "كورونا" على خالد داوود داخل السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أجرى القائمون على عمليات التعقيم في السجون وأقسام الشرطة، الكشف الطبي على الكاتب الصحفي خالد داوود، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، للتأكد من عدم إصابته من فيروس كورونا المسجد.

وأخذت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، وفق بيان صحفي لها، المسحات الطبية من نزلاء السجون؛ لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس كورونا.

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ويواجه "داوود" اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر بيانات وأخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم في سبتمبر الماضي لصدور قرار من النيابة بضبطه واحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

وتواصل وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي وفق البرنامج الزمني المُعد، لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس وحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.