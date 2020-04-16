محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أجرى القائمون على عمليات التعقيم في السجون وأقسام الشرطة، الكشف الطبي على الكاتب الصحفي خالد داوود، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، للتأكد من عدم إصابته من فيروس كورونا المسجد.
وأخذت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، وفق بيان صحفي لها، المسحات الطبية من نزلاء السجون؛ لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس كورونا.
ويواجه "داوود" اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر بيانات وأخبار كاذبة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم في سبتمبر الماضي لصدور قرار من النيابة بضبطه واحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.
وتواصل وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي وفق البرنامج الزمني المُعد، لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس وحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء اختبار "كورونا" على خالد داوود داخل السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.