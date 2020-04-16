مسحات طبية وتبادل الرسائل بين السجناء وأسرهم.. كيف تواجه الداخلية "كورونا" داخل منشآتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي وفق البرنامج الزمني المُعد، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.

ووزعت وزارة الداخلية، كمامات طبية ومواد مطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتي من شأنها حفظ سلامتهم.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس، واتاحة استقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لاجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد)

تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات باعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول، في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المُستجد.