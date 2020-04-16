حبس مديري صيدليتين يتاجران في مستلزمات مجهولة المصدر بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس مديري صيدليتين لحيازتهما مستلزمات طبية مجهولة المصدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، ضبطت صيدليًا، ومدير صيدلية كائنة بأرض الجولف بمدينة نصر بالقاهرة لحيازته بالصيدلية وبمخزن غير مرخص ملحق بالصيدلية (6000) كمامة طبية، و10000 قفاز طبي "جوانتي"، و10 الآف زجاجة كحول مختلفة الأحجام – وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية، 245 علبة أقراص وفوار وشراب، مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

كما تم ضبط مالك ومدير صيدلية كائنة بذات المنطقة لحيازته 700 كمامة طبية - مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية، 5 الآف قرص وأدوية لعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وممنوع تداولها داخل البلاد ومهربة جمركيًا.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها والاستفادة ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.