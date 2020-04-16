ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، ضبط فيها "شخصين" وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (16 ألف جنيه مصري–800 دولار أمريكي–150 يورو–25 ليرة تركي).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.