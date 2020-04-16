شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يهنئ البابا تواضروس باحتفالات عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، الخميس، تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء نصها كالتالي:
«يسعدني أن أتقدم وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجميع العاملين بالمجلس لقداستكم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد بأصدق التهاني وأسمى الأماني، داعين المولى عز وجل أن يعيده على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بالصحة والخير والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً كى تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار».
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