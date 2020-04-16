شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوطرطور لحمض الفوسفوريك».. مدبولي يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، القرار رقم 16 لسنة 2020 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبوطرطور لحمض الفوسفوريك (ش.م.م) بهضبة أبوطرطور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبوطرطور لحمض الفوسفوريك».. مدبولي يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.