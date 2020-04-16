رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي «طارق 40» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الخميس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين «طارق 40» الذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية وإستمر لعدة أيام والذى يأتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلاً عن المهارة في إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الشمالية العسكرية.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيداً بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

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حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي «طارق 40»

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي «طارق 40»