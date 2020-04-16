شكرا لقرائتكم خبر عن هل نخفف ملابسنا أم ننتظر؟.. «الأرصاد» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نعيش هذه الأيام الوقت الطبيعي الذي تتحول فيه برودة الشتاء إلى حرارة الصيف، فنجد ساعات النهار مرتفعة في درجة حرارتها، وساعات الليل منخفضة بشكل ملحوظ.

وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الربيع فترة انتقالية ما بين الشتاء والصيف، والتغير لا يكون سريعًا، إنما يمر بتقلبات ما بين ارتفاع وانخفاض وأمطار وأتربة، ومن الممكن أن نجد أكثر من فصل في يوم واحد.

ورداً على سؤال بشأن حيرة الناس في ارتداء الملابس ما بين الطقس المعتدل والمائل للحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلاً، قال «شاهين»، إن تحديد نوعية ملابس ثابتة طوال اليوم خلال هذه الفترة أمر صعب، وعلينا أن نتابع النشرات الجوية بانتظام لنرتدي ما يتوافق مع درجات الحرارة المرتفعة عن معدلاتها أثناء النهار، أما ساعات الليل والتي تنخفض فيها درجات الحرارة فيكون لها نوعية ملابس مختلفة، مشددًا: «مع متابعة النشرات الجوية نحدد نوعية ملابس كل يوم».

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل، أن بعد شم النسيم وبداية شهر رمضان وشهر مايو ستستقر الأجواء نسبيًا، وتبدأ تثبيت نوعية الملابس، حيث ينتصف الربيع ويكون هناك شهر ونصف على نهايته، مشيرًا أن الأجواء في النصف الثاني أكثر استقرارًا من حيث درجات الحرارة.

وتعليقًا على ما ستتعرض له البلاد غدًا من أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعدة مناطق أخرى، قال «شاهين» إن ذلك أمر طبيعي كذلك في فترة الانتقال من الشتاء للصيف.

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