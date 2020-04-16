شكرا لقرائتكم خبر عن «إنبي» تشكلّ لجنة دائمة لمتابعة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «انب» عن تشكيل لجنة إدارة أزمات، برئاسة المهندس أشرف بهاء، رئيس الشركة وعضوية صانعي القرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون في حالة انعقاد دائم من 9 مارس 2020، لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الحالة الصحية للعاملين باعتبارهم الثروة الحقيقية للشركة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم اتخاذ قرار بتقليل أعداد العاملين بالشركة إلى الحد الأدنى الذي يسمح بتسيير الأعمال وتحديد الحالات التي ينطبق عليها قرار الإجازة الإستثنائية بأجر كامل (السيدات اللاتى لديهن أطفال تحت سن 12 سنة أو من يرعون أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، أو من لديهم أمراض مزمنة)، ومنحهم الإجازة حتى 23 ابريل 2020 (طبقاً للقرارات الوزارية في هذا الشأن) مع توزيع باقي العاملين للعمل بالتناوب مع تطبيق برنامج نظام العمل من المنزل كجزء من خطة استمرار العمل.

كما تم إلغاء العمل ببصمة اليد والإستعاضة عنها باثبات الحضور والانصراف من خلال الدفاتر والسجلات بمعرفة الأمن ومراقبة الوقت، والالتزام بتعليمات هيئة البترول والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال ومنها تعديل مواعيد العمل الرسمية بمقار الشركة على أن تصبح من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

كما تم الاتفاق على ضرورة نشر الفكر التوعوي من خلال إعداد ملصقات توعية وطرق الوقاية من الفيروس والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار العدوى ونشرها في مداخل المباني ولوحات الإعلانات ومواقع الشركة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت إنبي إلى أنه من المقرر أن يكون التواصل مع جميع العاملين بالشركة عن طريق الرسائل النصية عبر الموبايل لطمئنة العاملين وإبلاغهم بكل جديد على مدار اليوم.

كما تم تخصيص خط تليفون للطوارئ برقم 15007 ( 24 ساعة / 7 أيام ) يستخدم في الإبلاغ عن حالات الطوارئ فقط من داخل أو خارج مصر وعمل حصر للحالات المبلغ عنها وتقوم الإدارة الطبية بمتابعتها واتخاذ اللازم، وتعليق إقامة الصلاة بمساجد مقرات الشركة وإغلاق الكافيتريا وقاعات التدريب.

وتم تطهير وتعقيم جميع مركبات الشركة من الداخل والخارج «سيارات – أتوبيسات إلخ»، كما تم توفير وسائل التعقيم والمطهرات في كافة أدوار مباني الشركة والتأكد من توافرها لجميع العاملين المتواجدين.

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وإيقاف عقد الإجتماعات على أي مستوى داخل مقرات الشركة ومواقع المشروعات، ويتم الاستعانة بالتقنيات البديلة لعقد الإجتماعات عن بعد في حالة الضرورة، ووقف جميع الدورات التدريبية بالشركة والمراكز الخارجية، وتأجيل جميع البرامج المزمع تنفيذها حتى إشعار آخر، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة.

وأكدت الشركة تكليف الإدارة الطبية بقياس درجات حرارة كل العاملين المتواجدين بالشركة أو المترددين عليها، قبل السماح بدخولهم إلى كل المقار، لتقليل إحتمالات انتشار العدوى وعمل سجل تدون به بيانات من يعاني من إرتفاع الحرارة أو أي أعراض وإعادته لمنزله ومتابعة الحالة وإتخاذ اللازم إذا ثبتت إصابته.