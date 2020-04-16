شكرا لقرائتكم خبر عن «ألزموا منازلكم».. الإسكندرية تغلق أبوابها في «شم النسيم» بـ٧ إجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت سياحة الإسكندرية إجراءاتها لمنع أي تجمعات خلال عطلة شم النسيم، رافعة شعار «ألزموا منازلكم» أمام زوارها من المدن المجاورة.

وأعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اتخاذ 7 إجراءات جديدة تتعلق بمنع التجمعات والزحام خلال أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأفاد بيان صادر عن الإدارة، الخميس، أن الإجراءات تشمل التالي:

إغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئا تمتد من أبوقير وحتى أبوتلات.

التنسيق مع مجلس إدارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التأكيد على إغلاق الشاطئ.

التنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات حدائق قصر المنتزه.

إلزام كافة فنادق الإسكندرية سواء التابعة لوزارة السياحة أو التابعة للمحافظة بعدم استقبال رواد خلال تلك الفترة.

إلزام كافة القرى السياحية الواقعة على الساحل الشمالي بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو تجمعات أو تسيير رحلات بحرية خلال تلك الفترة.

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إلزام كافة الفنادق والجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بمنع التواجد نهائيا على الشواطئ وعدم إقامة أي تجمعات.

استمرار إغلاق الكافيهات والمقاهي والكافيتريات بكافة أنحاء الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في تصريحات، الخميس، أنه سيجري تنظيم حملات تفتيش بالتعاون مع الأحياء للمرور على الشواطئ والمتنزهات اعتبارًا من صباح باكر وحتى مساء يوم الاثنين المقبل.