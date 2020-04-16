شكرا لقرائتكم خبر عن «الملابس الجاهزة»: وزيرة التجارة على اتصال دائم بالغرفة لحل مشكلات القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الغرفة تقوم حاليا بدراسة الوضع داخل القطاع والوقوف على آخر المستجدات المحلية والعالمية الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والتأثيرات التي لحقت سواء بالأسواق التصديرية الرئيسية، وأيضا بالدول الموردة للمستلزمات الإنتاج.

وأضاف «عبدالسلام»، في بيان، الخميس، أن الغرفة تعمل على وضع الدراسات المطلوبة لزيادة المكون المحلى في عملية الإنتاج، لمعالجة الآثار المترتبة على العجز المتوقع في مستلزمات الانتاج المستوردة.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أنها قامت منذ بداية الأزمة بحصر وتجميع مطالب القطاع وعرضها على الوزارات والجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على اتصال دائم بالغرفة، للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه القطاع.

وأشاد باستجابة الحكومة للعديد من الطلبات التي قدمتها الصناعة، ومنها التأمينات الاجتماعية، صرف المساندة التصديرية، والسماح للمناطق الحرة بتصدير 50% من إنتاجها محليا، مشددا على أن الغرفة تعمل على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة للعاملين بالقطاع والتي تتطلب تنسيقا مع أكثر من جهة ووزارة ونأمل أن يتم تنفيذ بعض هذه القرارات سريعا، خاصة وأن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات تأثرا بعد قطاع السياحة.

كما أشاد بتعاون أصحاب المصانع والشركات بالقطاع وحفاظهم على العمالة والتي تبلغ نحو المليون ونصف المليون عامل، مؤكدا أن بعض أصحاب المصانع والشركات يقومون حاليا ببيع الملابس بأساليب متنوعة في محاولة لتنشيط المبيعات وتقليل الخسائر وحتى الآن لم تتضح الصورة للموسم الصيفي، ودعا الجميع إلى التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لزيادة المبيعات والاعتماد على البيع من خلال شبكة الانترنت لتقليل الزحام ومنع انتشار الفيروس ومراعاة الإجراءات الاحترازية وبما يتماشى مع قرارات الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جهة أخرى، تتابع الغرفة توصيات ودراسات الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات (ITMF) بشأن تأثير انتشار وباء كورونا على صناعة الملابس الجاهزة في مختلف أنحاء العالم والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع وتراجع الاستهلاك عالميا والذي من المتوقع أن يصل إلى 60% ومحاولة الوصول إلى الأسواق الاقل تضررا .

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وأضافت الغرفة أنها تقوم بنشر تلك الدراسات والتوصيات الصادرة من الاتحاد الدولي على جميع أعضاء الغرفة للوقوف على آخر المستجدات وكيفية التعامل مع استمرار الوباء إذا طال الأمر والاستمرار في عملية الإنتاج مع الحفاظ على صحة وأمان العمال.