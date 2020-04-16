شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين وكذلك مكتب التوثيق الرئيسيين بهيئة الاستثمار، حيث شهد عودة حركة العمل بهما، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، باستئناف مراكز الهيئة ومكاتب التوثيق القائمة بها نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

وأكد «عبدالوهاب» خلال جولته على ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ قرار عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بها مع الحفاظ على صحة وسلامة كل من الجمهور والقائمين على تقديم الخدمة من العاملين بالهيئة ووقايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه «عبدالوهاب» المسؤولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير وإمداد مقدمي الخدمات بالمراكز ومكاتب التوثيق بكل ما يلزم من أدوات للحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من الإصابة، وفيما يتعلق بسلامة الجمهور المتعامل مع مراكز ومكاتب الهيئة، كما وجه بضرورة توفير ساحات انتظار مفتوحة للجمهور لتقليل التجمعات قدر الإمكان ومن ثم تقليل احتمالية خطر الإصابة.

كان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، قد أصدر قرار، الأربعاء الماضي، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء يقضي بعودة العمل بمراكز الهيئة وكذلك مكاتب التوثيق القائمة بها.

ونص القرار الذي حمل رقم 147 لسنة 2020 على عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بالهيئة العامة للاستثمار واستئناف نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

ولفت القرار إلى أن الهيئة سبق وأن استئنفت الأحد الماضي الموافق 12 أبريل الجاري، تقديم خدمتي اعتماد الفواتير وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير للشركات وذلك بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين.

Advertisements

عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة

عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة