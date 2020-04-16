شكرا لقرائتكم خبر عن «الكحول بـ55 وعلبة الجوانتي بـ80».. الحكومة تحدد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، القرار رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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