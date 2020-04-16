شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تضبط 286 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أكثر من 37 ألف كمامة طبية و79 ألف قفاز طبي و170 ألف سرنجة و6 آلاف عبوة كحول مغشوش.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات (بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية)، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.

وشملت النتائج ضبط 37 ألفا و112 كمامة طبية، و79 ألفا و385 قفازا طبيًا، و170 ألف ‏سرنجة، و32 ألف عبوة مستلزمات تجميل، و6 آلاف و400 عبوة كحول مغشوش، و6 آلاف و605 عبوات أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.