شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تحدد ضوابطًا لصرف الأسمدة بالمحافظات (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة للدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الزكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي (الغربية – الشرقية – البحيرة – اسيوط – سوهاج).

وقال «القصير» في تصريحات صحفية، الخميس، إن كل حائز له كارت فلاح زكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعي يتم توجيه الحائز إلى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح، مشيرًا إلى أن الحائز الذي ليس له كارت فلاح، وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز، ويقوم بصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة، وطبقًا لضوابط الصرف المقررة على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، وتحت مسئوليتهم، ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز، وتكون منزرعة، وليست ضمن الحيز العمراني أو ضمن التعديات وتحت مسؤولية الجمعية.

وأوضح وزير الزراعة أنه بالنسبة لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لأحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى أو استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية، وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات.