شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالقليوبية يستقبلون متعافي من كورونا بالأعلام: «الفيروس مش وصمة عار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي قرية كفر الور بشبين القناطر في القليوبية، أحد المتعافين من كورونا، ويدعى ياسر عبدالحميد، بعد تماثله للشفاء وخروجه من مستشفى العزل بالمنصورة، بعد أن أظهرت التحاليل سلبية عينته لمرتين متتاليتين، عند مدخل القرية حاملين الأعلام وساروا خلف سيارته إلى أن وصل لمنزله.

وعبر «عبدالحميد» عن شكره وامتنانه لأهالي قريته على حفاوة استقباله، مشيرا إلى أن أهالي القرية منهم عوض الور، وناصر عبدالنبي، ونائب الدائرة صبحي أبوشامة، لم يقتصروا على استقباله فقط ولكن كانوا يتابعون بصفة مستمرة أسرته ويلبون طلباتهم دائما طوال فترة تواجده بمستشفى العزل.

أهالي قرية بالقليوبية يستقبلون أحد المتعافين من كورونا

وقال أهالي القرية إن «كورونا ليست وصمة عار، ولكنه مرض وابتلاء من الله، ويجب رفع الروح المعنوية للمصاب وهو ما يساهم في تحسن حالته ويساعد على تماثله للشفاء».