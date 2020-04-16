شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتفقد مستجدات الأعمال بالمتحف القومي بالفسطاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشربيني مدير عام المتحف.

وشملت الجولة البهو ومنطقة الاستقبال والقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة.

كما اطلع «العناني» على التجهيزات الخاصة باللوحات الإرشادية والتي توضح الجدول الزمني للحقب التاريخية المختلفة منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى العصر المعاصر، وأيضا الخريطة التي توضح جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في جمهورية مصر العربية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، ليتم عرضهم ضمن سياق العرض المتحفي.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

وعلي صعيد متصل اجتمع بالمتحف المصري الكبير التحالفين الفائزين اللذين اجتازا مرحلة التقييم الفني بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور جلسة فتح المظاريف المالية والتي عقدتها لجنة الفض برئاسة الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة ووزارة المالية والتحالف الدولي الذي قام بإعداد مستندات الطرح وممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والآثار وأعضاء اللجنة الهندسية والمالية.

وفي بداية الجلسة هنأ اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ممثلي التحالفات على نجاحهم في المرحلة السابقة وأثنى على حرصهم على الفوز في هذا السباق، مؤكدا على حرصه وكافة العاملين بالمشروع على نجاح هذا المشروع الذي لم يتوقف ليوم واحد في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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