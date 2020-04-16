شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أدوية ومستلزمات طبية لـ4 مستشفيات في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت 4 مستشفيات تابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى في الإسكندرية، اليوم الخميس، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية كتبرع من نقابة الصيادلة الفرعية وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت الأدوية المتبرع بها أدوية فيتامينات ومضادات حيوية للأطفال وأدوية خاصة بالسيدات، حيث تم تسليم الأدوية إلى مستشفيات وينجت للاطفال والشاطبى للنساء والتوليد والشاطبى للأطفال والرئيسى الجامعى «الميري».

وقال حسنى حافظ عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه شارك إلى جانب النائبة الهام المنشاوى عضو اللجنة في تسليم الأدوية، والمستلزمات إلى المستشفيات الأربعة، مشيراً إلى أنه لاحظ خلال الجولة احتياجها إلى الأدوية والمستلزمات الخاصة بالأطفال والسيدات، كما تبين عدم امتلاك المستشفيات جهاز قياس درجة الحرارة أو الاستشعار الحراري للكشف المبكر عن فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وهو ما سيتم العمل على توفيرة خلال وقت قصير.

وأوضح «حافظ» – لـ«المصرى اليوم» – أنه سيتم تقديم طلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لسرعة توفير جهاز كشف فيروس كورونا للمستشفيات في الإسكندرية.

أدوية ومستلزمات طبية لـ4 مستشفيات فى الإسكندرية