شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: 3 قرارات بإنهاء إجراءات العزل لمحال تجارية وعزبة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، 3 قرارات بإنهاء إجراءات العزل التي تم تنفيذها، بعدة أماكن مع التأكيد على حتمية الالتزام التام بإتباع كافة المعايير الصحية والتعقيم والتطهير اليومي، تحت إشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وشملت تلك القرارات قرار المحافظ رقم 229 لسنة 2020 بإنهاء إجراءات العزل بشأن محلات دجاج زمزم وسوبر ماركت وجزارة محرز الكائنة بالمرحلة الخامسة اعتبارا من، أمس الأربعاء، شريطة التزام أصحابها بكافة المعايير الصحية وارتداء العمال الكمامات والجوانتيات والتطهير اليومي.

والقرار رقم 228 لسنة 2020 بشأن إنهاء إجراءات العزل بشأن عزبة أبو ربيع الكائنة بقرية السبع أبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك اعتبارا من غد الجمعة، 17 أبريل الجاري.

والقرار رقم 227 لسنة 2020 بشأن الموافقة على إنهاء إجراءات العزل بشأن مطعم حلمي المشويات الكائن بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس.