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شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 72 عامًا.. أطباء مستشفى العجمي يحتفلون بخروج أول مصاب بـ«كورونا» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل طاقم أطباء وتمريض مستشفى العجمي للعزل الصحي بشفاء «عطية. ع»، 72 سنة، أول مصاب بفيروس كورونا في محافظة البحيرة، والذى تم اكتشاف إصابته عقب وصوله من أداء رحلة العُمرة بالمملكة العربية السعودية.
وحرص طاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى على التقاط الصور التذكارية مع المتعافي، بينما عبر الأخير عن مشاعر التقدير لهم.
وقال الدكتور أيمن صادق، المسؤول عن ملف فيروس كورونا في المحافظة، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمنهور، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إنه تم الإعلان عن شفاء وخروج أول حالة كورونا تم اكتشافها بمستشفى صدر دمنهور من مستشفى العجمي.
وتم تحويل «عطية» من مستشفى الصدر بدمنهور، إلى مستشفى العجمي بالإسكندرية، عقب اكتشاف اصابته بالفيروس يوم 14 مارس الماضي، وقضى بها 32 يومًا، حتى شفى تمامًا وتحولت حالته من إيجابية إلى سلبية.
وبث طاقم المعالجين في مستشفى العجمى مقطع فيديو يظهر فيه الطاقم يحتفل بشفاء «عطية» قبل خروجه من المستشفى، والذى جاء فيه «احنا النهاردة بنحتفل بخروج عم عطية، واحد من أقرب الناس لينا خلال تلك الفترة، ونقول حمد الله على السلامة ونورتنا وكنت زى والدنا الفترة دى»، بينما يرد «عطية»: «نشكر الجيش الأبيض، خط الدفاع الأول، نسأل الله أن يحميهم، ونشكر طاقم التمريض ربنا يحفظهم، عاملونى كأخ ليهم مش مريض».
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