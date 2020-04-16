شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 6 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بمتابعة الوحدة الصحية بأجهور الكبرى، ولاحظ عدم وجود 6 من الأطباء والعاملين وطاقم التمريض، وتم الشطب عليهم وعرض مذكرة على محافظ القليوبية لإحالتهم للتحقيق. وأشار «ياسين» إلى أن مجلس المدينة يشكل بصفة يومية حملات مستمرة لمتابعة جميع الوحدات الصحية، والتأكد من مخزون الأدوية وتقديم الخدمات للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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