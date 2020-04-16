شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف 23 إصابة بكورونا.. محافظ الغربية يرسل سيارة صرف أموال لقرية «صفط تراب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه أرسل، اليوم الخميس، سيارة متنقلة بها ماكينات صرف الأموال تابعة لبنك مصر لقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، والتي تم عزلها منذ أيام بعد ظهور ٢٣ إصابة فيها بفيروس كورونا.

وأوضح رحمي، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه يتواصل يوميا مع أهالي صفط تراب من خلال عمدة القرية، لمعرفة جميع احتياجاتهم والعمل على توفيرها فورا، مضيفا أن المستشفى الموجودة بالقرية تم توفير جميع احتياجاتها من أدوية وماسكات وغيرها.

وكشف المحافظ أن أحد رجال الأعمال أرسل سيارات محملة بالخضروات إلى أهالي القرية، موضحا أنه أمر رئيس مدينة المحلة بتطهير القرية يوميا وعمل حملات توعية للمواطنين من أجل التكاتف لمواجهة انتشار فيروس كورونا.