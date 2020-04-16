شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع جمع المخلفات بمحطات في كرداسة والمريوطية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدداً من محطات المناولة، بنطاق المحافظة، وذلك للإطمئنان على سير العمل، بالورديات على مدار اليوم، ومدى التزام شركات الجمع السكنى بالتوازى مع جهود الوحدات المحلية، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، لرفع تجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة.

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

وأكد «راشد»، على إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر التجوال، في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة، خاصة مع انعدام الحركة المرورية، مما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبي الطرق. وشدد محافظ الجيزة، بضرورة الإلتزام بكافة المعايير الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية العاملين، والخاصة بإرتداء الكمامات والقفازات، خلال أوقات العمل، كما وجه مسؤولى الهيئة بالتنسيق مع الأحياء، لتنفيذ عدد من النماذج لواجهات جمالية بمحيط محطات المناولة.

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

محافظ الجيزة يتفقد محطات المناولة لجمع المخلفات بكرداسة والمريوطية

وحرص «راشد» على متابعة سير العمل بمحطة مناولة المريوطية، موجهاً بإستمرار العمل على ورديات صباحية ومسائية وعلى مدار الـ 24 ساعة، والإنتهاء من نقل ناتج الجمع للمقالب العمومية بشكل يومى دون تأخير .كما قام «المحافظ» بمراجعة بيانات الحملات اليومية الخاصة، بمحطة مناولة المريوطية، والتى تصل إلى 1600 طن تقريبا، لمحطة المناولة الواحدة يومياً .