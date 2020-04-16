شكرا لقرائتكم خبر عن «كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا».. «الهجرة» تجري اختبار PCR للعاملين بالوزارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فقد وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإجراء تحليل الأجسام المضادة «PCR» لجميع العاملين، والمستخدم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك للتأكد من صحة وسلامة العاملين بالوزارة.

وتم إجراء التحليل بمقر الوزارة لـ70 من العاملين بالوزارة تتقدمهم السيدة وزيرة الهجرة، وجاءت نتيجة التحليل «سلبية» لجميع العاملين.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للعاملين بوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك بهدف الحد من احتمالية انتشار الفيروس بين المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل تم بالتعاون مع شركة برايم جروب ومعامل scoop ضمن سلسلة إجراءات قامت بها الوزارة مؤخرًا، تمثلت في الكشف الحراري للموظفين للتأكد من عدم وجود أي أعراض فيروس كورونا المستجدّ، وكذلك توفير وسائل التعقيم داخل الوزارة، والاستجابة لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد الحضور من الموظفين للحدّ من الاختلاط.

إجراء تحليل «PCR» للعاملين بوزارة الهجرة

إجراء تحليل «PCR» للعاملين بوزارة الهجرة

إجراء تحليل «PCR» للعاملين بوزارة الهجرة

إجراء تحليل «PCR» للعاملين بوزارة الهجرة