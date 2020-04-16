شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لركاب الرحلة الأولي للمصريين العائدين من أمريكا بمرسى علم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغادر غدا الجمعة ركاب الرحلة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، وذلك بعد إقامتهم لمدة ١٤ يوما.

وأكد مسؤولو الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إجراء التحليل الأخير للركاب والذي يبلغ عددهم نحو ٣٠٠ راكب، للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل مغادرتهم الفندق، مع الزامهم بالبقاء بالحجر المنزلي لمدة ١٤يوما أخرى.

ومن المقرر تجهيز طائرة تابعة لمصر للطيران لنقل المصريين الذين انتهت فترة الحجر الصحي لهم، من مطار مرسى علم الدولي إلى مطار القاهرة غدا الجمعة، فيما تغادر المجموعة الثانية من المصريين العائدين من أمريكا يوم الأحد المقبل على متن طائرة من مطار مرسى علم لمطار القاهرة، بعد إنهاء الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما.