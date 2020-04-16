شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة وطقس معتدل غدًا.. والقاهرة 26 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
والرياح تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، وعلى مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14– 26»، الإسكندرية «12– 22»، قنا «19- 29»، الأقصر «19- 31»، أسوان «20 – 32».
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الوضع في مصر
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اصابات
2,505
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تعافي
553
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وفيات
183
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