شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لضبط الأسواق في محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، قيام حملة مكبرة من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة بالمرور، على الأسواق والمحلات لإعادة ضبط الأسواق قبل احتفالات عيد القيامة المجيد، وأيضا ضبط كميات الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، قبل بيعها للمواطنين بهدف الحفاظ على الصحة العامة ..

وأكد «يوسف» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» أن الحملات مستمرة حتى الإثنين المقبل بجميع مدن وقري المحافظة، لضبط المخالفين. وأضاف «يوسف» أن الرقابة التموينية تقوم بحملات ليلية لتحسين حالة رغيف الخبز، والتأكيد على استمرار غلق الأسواق، تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء .