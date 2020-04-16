شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: تعقيم جميع المباني والطرقات والمكاتب الإدارية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الخميس، أعمال تعقيم وتطهير المرافق والمنشآت داخل مبنى إدارة الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وقال «السعيد» في تصريحات صحفية، الخميس، إن حملات التعقيم والتطهير تأتى في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي تتخذها الجامعة للحد من فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن أعمال التعقيم شملت جميع المباني والطرقات والمكاتب الإدارية داخل الجامعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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