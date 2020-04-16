شكرا لقرائتكم خبر عن دون موكب أو حراسة.. محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا ويتابع تطبيق حظر التجوال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، برفقة نائبه الدكتور أحمد عطا، شوارع طنطا وتابع تنفيذ قرار حظر التجوال، حيث قام «رحمى» بالمرور على عدد من الشوارع الفرعية في طنطا بسيارته فقط دون موكب أو حراسة، وهو ما آثار إعجاب أهالي طنطا لإصراره على ضبط الشارع والالتزام بالقانون ومعاقبة المخالفين.

وقال أحمد زيدان، من أهالي طنطا، إن محافظ الغربية نجح في ضبط حالة الشارع أثناء حظر التجوال بقيامه بعمل جولات مفاجئة دون موكب.

كما قام المحافظ بجولة صباحية بمدينة طنطا لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية ومتابعة الرصف بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التكدس في الشوارع لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

من جانبه، قال المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن المحافظ شارك في أكبر حملة في تاريخ المحافظة لتطهير شوارع طنطا باستخدام معدات شركة المياه ومعدات المحافظة، مضيفا أن المحافظ يتمتع بشعبية كبيرة داخل محافظة الغربية لما قدمه منذ توليه منصب المحافظ، وأكد أنه يواصل العمل ليلا نهارا من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جولة محافظ الغربية بسيارته لمتابعة المخالفين لقرار حظر التجوال

جولة محافظ الغربية بسيارته لمتابعة المخالفين لقرار حظر التجوال

جولة محافظ الغربية بسيارته لمتابعة المخالفين لقرار حظر التجوال