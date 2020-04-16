شكرا لقرائتكم خبر عن خميس العهد.. حين تناول المسيح عشائه الأخير مع تلاميذه × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ملايين الأقباط اليوم بخميس العهد، إذ صلى الرهبان فى الأديرة صلوات البصخة المقدسة ثم لقان وقداس خميس العهد

فى النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن تلك المناسبة:

1- فى خميس العهد ،يحتفل المسيحيون باجتماع "السيد المسيح " مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير، حيث قام عن المائدة وغسل لهم أرجلهم بمن فيهم «يهوذا» الذى سلمه لجماعة اليهود تمهيدًا لصلبه، وقال لهم السيد المسيح علانية "واحد منكم سيسلمنى" .

2- وطبقًا لهذا التقليد رتبت الكنائس تقليد الصلاة على مياه تُسمى "صلاة اللقان" ، وبعد الصلاة يقوم الآباء الكهنة والأساقفة بغسل أرجل جميع الشعب.

3- قبل أزمة كورونا كانت الكنائس، ترفع صلوات البصخة المقدسة فى السابعة صباحًا واستمرت بعدها صلاة اللقان ثم قداس خميس العهد

-4 أما صلاة اللقان فهي إحدى الصلوات المرتبطة بخميس العهد أيضًا، و كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.

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5- طقس اللقان يرتبط غالبًا بالأعياد ذات الصلة بالماء، إذ تهدف الكنيسة من طقس اللقان فى عيد الغطاس، أو "الظهور الإلهى"، أن تتذكر معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح فى الخدمة.

6- وفى الأديرة، صلى مئات الرهبان تلك الصلوات منذ الصباح الباكر بعد إغلاق الكنائس .

-7 فى أسبوع الآلام تمتنع الكنائس من الصلاة على الموتى وتكتفي بصلوات البصخة المقدسة على المتوفين

-8 فى هذا العيد أسس المسيح سر التناول "الافخارستيا" وسر الكهنوت.

عيد القيامة من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصًا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

تحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا.

وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.