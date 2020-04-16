شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات النظافة خلال مواعيد حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدداً من محطات المناولة بنطاق المحافظة للاطمئنان على سير العمل بالورديات على مدار اليوم ومدى التزام شركات الجمع السكنى بالتوازى مع جهود الوحدات المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع تجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة، فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة وتكثيف مجهودات التطهير والنظافة.

وأكد محافظ الجيزة على إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة خاصه مع انعدام الحركة المرورية مما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبى الطرق.

وشدد المحافظ على مسئولى هيئة النظافة بضرورة الالتزام بكافة المعايير الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية العاملين والخاصة بارتداء الكمامات والقفازات خلال أوقات العمل، كما وجه المحافظ مسئولى الهيئة بالتنسيق مع الأحياء لتنفيذ عدد من النماذج لواجهات جمالية بمحيط محطات المناولة.

وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بمحطه مناولة المريوطية موجهاً باستمرار العمل على ورديات صباحية ومسائية وعلى مدار الـ 24 ساعة والانتهاء من نقل ناتج الجمع للمقالب العمومية بشكل يومى دون تأخير .

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كما قام المحافظ بمراجعة بيانات الحملات اليومية الخاصة بمحطه مناولة المريوطية، التى تصل إلى 1600 طن تقريبا لمحطة المناولة الواحدة يومياً.

وخلال تفقده لمحطة المناولة الوسيطة بكرداسة وجه المحافظ مسئول هيئة النظافة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ميكنة العمل بالمحطة على غرار باقى محطات المناولة بنطاق المحافظة وذلك للإنجاز فى العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الإدارية الخاصة بالمحطة والخاصة بتسجيل وارد الجمع اليومى الخاص بالشركات والكميات التى يتم نقلها للمقالب العمومية يومياً حيث كلف بإعداد تقرير يومى عن الأعمال لمحاسبة أى جهة حال تقصيرها فى أداء المهام المتفق عليها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء ياسر مدين رئيس مدينة كرداسة وطه عبد الصادق رئيس حى الطالبية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.