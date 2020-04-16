شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن بدء حصاد القمح بمشروع غرب المنيا وتوريد المحصول لصوامع التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، بدء حصاد محصول القمح بمشروع غرب المنيا وبدء توريد المحصول لصوامع المنيا التابعة لوزارة التموين، وسط متابعة دورية لعملية الحصاد والتوريد.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه تم بدء حصاد محصول القمح اليوم الخميس الموافق 16 أبريل الجارى، وسط متابعة دورية أثناء الحصاد وتوريد المحصول، بالإضافة إلى بدء توريد محصول القمح إلى صوامع المنيا التابعة لوزارة التموين.

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وأضاف المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، أن إجمالى المساحات المنزرع من القمح فى المشروع بلغت 1000 فدان قمح، متابعا أن المحصول مبشر بالخير، لافتا إلى أن حصاد محصول البنجر سوف يبدأ 25 أبريل وهو أيضا بحالة جيدة ومبشر بالخير حيث يوجد 3000 فدان منزرعة ببنجر السكر وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات وهى النوبارية وأبو قرقاس والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة.

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، أنه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدان العام الماضى إلى 3000 هذا العام بعد نجاح تجربته وتحقيقه عائد اقتصادى كبير ومن المتوقع زيادة مساحته إلى 5000 الموسم القادم لتلبية طلبات شركات سكر البنجر، مشيرا إلى أن مشروع غرب غرب المنيا يقام على مساحة 20 ألف فدان وهو عبارة عن مزرعة بحثية استرشادية ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيوانى والزراعات المحمية (صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذى يأتى ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.