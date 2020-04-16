شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع واقتصادية قناة السويس يتفقان على مشاريع بمنطقة العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس "يحيي زكي "رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون بين الجانبين، لإقامة مشاريع مشتركة بالعين السخنة لتصنيع اطارات السيارات وكابلات الفايبر، بمنطقة العين السخنة.

تعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من امتيازات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة.

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وأشار "التراس" أن هذا التعاون يستهدف فتح مجالات جديدة لصناعات استراتيجة هامة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتلبية مطالب السوق المحلي والتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعلن المهندس "يحيى زكي" أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلى المستويات مما يساهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلي رأسها الدول الأفريقية.