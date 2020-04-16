شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الدكتور وليد رسمى بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض الفنان الدكتور وليد رسمى، الأستاذ المساعد بقسم الديكور بالكلية، بعنوان "الأبحاث التنفيذية المنفذة"، بحضور الدكتور سمير شاهين، رئيس قسم الديكور بالكلية، والدكتور ممدوح عبده يوسف، وكيل الكلية الأسبق، والدكتور أحمد حسنى، رئيس قسم الديكور الأسبق، والدكتور طاهر عبد العظيم، والدكتورة داليا فؤاد، والدكتورة سوزان طنطاوى، والدكتور محمد سليمان، والدكتور جلال الشايب، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية، وذلك ضمن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، لنشر رسالة الفنون فى المجتمع، وزيادة الوعى الفنى والمجتمعى .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك

يقول الفنان الدكتور وليد رسمى، الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، خلال المعرض يتم عرض 4 أبحاث تطبيقية، البحث الأول يستعرض توظيف عناصر العمارة الداخلية بالمنشآت الصناعية، ويستعرض البحث الثانى الحيزات التجارية بالمراكز التجارية الكبرى بمصر، أما البحث الثالث فكان عن الأعمال المنفذة لشركات دولية بمصر، وبالنسبة للبحث الرابع، فكان عن دراسة مقارنة توضح اختلاف وتباين المفهوم التصميمى للسلاسل والمحلات التجارية.



أعمال فنية بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أن الفنان الدكتور وليد رسمى، الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالزمالك حصل على درجة الماجستير فى العمارة الداخلية عام 2002، ثم درجة الدكتوراه عام 2009، ثم عُيّن أستاذاً مساعداً عام 2015، و تخصص فى تصميم المحلات التجارية والمنشآت الصناعية، فقام بتصميم العديد من سلاسل محلات تجارية.



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك







جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك

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جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور وليد رسمى بفنون جميلة الزمالك