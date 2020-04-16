أخبار مصر

رئيس السكة الحديد يكرّم خفير مزلقان بعد عثوره 15 ألف دينار كويتى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يكرّم خفير مزلقان بعد عثوره 15 ألف دينار كويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد عمرو إبراهيم السيد حسين، خفير مزلقان المنطقة الوسطى، جراء أمانته وموقفه النبيل وسلوكه القويم، عقب عثوره على 15 ألف دينار كويتى بجوار موقع عمله وإبلاغه عنها.

 

وأكد رئيس السكة الحديد عقب استقباله العامل بمكتبه وفق بيان صحفى أنه مثال يحتذى به فى الأمانة والشرف، داعيًا جميع العاملين الاقتضاء بزميلهم المُكرّم ومتمنيًا التوفيق له فى حياته. 

Advertisements

 

وأضافت السكة الحديد أن عمرو إبراهيم في وقتٍ سابق على مبلغ 15 ألف دينار كويتى، داخل شنطة بلاستيكية أثناء تواجده بمقر عمله وجدها ملقاة بجوار مزلقان السكة الحديد، وقام بتسليمها للإدارة التابع لها، وتم التوصل لصاحبها وتسليمها له.

 

وفي نهاية لقائه، سلّم المهندس أشرف رسلان شهادة تقدير ووجه بصرف مكافاة مالية للعامل نتيجة سلوكه الطيب معتبرًا ذلك تشجيعًا لغيره من العاملين لحذو حذوه في التحلّي بخلق الأمانة القويم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السكة الحديد يكرّم خفير مزلقان بعد عثوره 15 ألف دينار كويتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا