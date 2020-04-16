شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يكرّم خفير مزلقان بعد عثوره 15 ألف دينار كويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد عمرو إبراهيم السيد حسين، خفير مزلقان المنطقة الوسطى، جراء أمانته وموقفه النبيل وسلوكه القويم، عقب عثوره على 15 ألف دينار كويتى بجوار موقع عمله وإبلاغه عنها.

وأكد رئيس السكة الحديد عقب استقباله العامل بمكتبه وفق بيان صحفى أنه مثال يحتذى به فى الأمانة والشرف، داعيًا جميع العاملين الاقتضاء بزميلهم المُكرّم ومتمنيًا التوفيق له فى حياته.

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وأضافت السكة الحديد أن عمرو إبراهيم في وقتٍ سابق على مبلغ 15 ألف دينار كويتى، داخل شنطة بلاستيكية أثناء تواجده بمقر عمله وجدها ملقاة بجوار مزلقان السكة الحديد، وقام بتسليمها للإدارة التابع لها، وتم التوصل لصاحبها وتسليمها له.

وفي نهاية لقائه، سلّم المهندس أشرف رسلان شهادة تقدير ووجه بصرف مكافاة مالية للعامل نتيجة سلوكه الطيب معتبرًا ذلك تشجيعًا لغيره من العاملين لحذو حذوه في التحلّي بخلق الأمانة القويم.