شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل تقييم طلاب المدارس المجتمعية بعد توقف الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا وبعد توقف الدراسة، وحرصا على مستقبل طلاب مدارس التعليم المجتمعى فى المحافظات المختلفة وحيث أنها بأماكن نائية وتضعف لديهم شبكات التواصل الاجتماعى وبلا أكواد، تختار المعلمة بمدارس التعليم المجتمعى المشروعات البحثية المناسبة للمنهج المقررة بالفصل الدراسى الثانى من خلال موقع الوزارة الإلكترونى أو المنصة التعليمية.

وشددت الوزارة على أنه يتم توزيع الأبحاث على الطلاب مع تحديد مواعيد استلام هذه الأبحاث ورقيا ويتم تقييم المشروعات من خلال المعلمة بلا درجات" مقبول أو غير مقبول".

كان الدكتور طارق شوقى، أعلن أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام - فنى)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

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وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين فى الخارج، على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتى تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا فى إعداد المشروعات البحثية للطلاب فى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.

وقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية(https://edmodo.org)، التى تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسى افتراضى عبر الإنترنت تحت إشراف ولى الأمر، بحضور مدرس وطالبتين.