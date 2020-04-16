شكرا لقرائتكم خبر عن المسئولين بالمتحف المصرى الكبير يجتمعون مع التحالفات الفائزة بخدمات التشغيل والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع عصر أمس الأربعاء بالمتحف المصرى الكبير التحالفين الفائزين اللذين اجتازا مرحلة التقييم الفنى بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، بحضور جلسة فتح المظاريف المالية التى عقدتها لجنة الفض برئاسة الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة ووزارة المالية والتحالف الدولي الذي قام بإعداد مستندات الطرح وممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والاثار وأعضاء اللجنة الهندسية و المالية

وفي بداية الجلسة هنأ اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، ممثلى التحالفات على نجاحهم فى المرحلة السابقة وأثنى على حرصهم على الفوز فى هذا السباق، مؤكدا على حرصه وكافة العاملين بالمشروع على نجاح هذا المشروع الذى لم يتوقف ليوم واحد فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، قد أكد فى وقت سابق، أن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها داخل المتحف المصرى الكبير صارمة ويتم تنفيذها بدقه، منعا لتسلل فيروس كورونا المستجد للموقع.

وأوضح أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل افتتاح المشروعات الاستراتيجية، لا يعنى توقف العمل، بل إن العمل فى المتحف المصرى الكبير لم يتوقف ساعة واحدة، وإنما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على المواطن المصرى داخل المشروعات الاستراتيجية، وضمان منع تسلل فيروس كورونا المستجد داخل هذه المشروعات.