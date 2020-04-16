شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية: المحامى صار حرا فى تقديم أدلة الاشتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية نقيب، المحامين، إن المحامى صار حرا في تقديم أدلة الاشتغال وليس مجبرًا على دليل بعينه، مضيفا أن للمحامى أن يقدم التوكيل أو محضر الجلسة أو صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع أو صحيفة طعن أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو بطاقته الضريبية أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبه أو انذارات أرسلها أو مطالبات قضائية.

وأضاف رجائى عطية، أن إلغاء شرط الاشتغال يدمر المحاماة والنقابة وحقوق المشتغلين وأسرهم.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر من قبل قرارا بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالى، إضافة إلى ممثلى نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض.

- نص القرار بتشكيل لجنة القيد بالجدول العام، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة، تشكل لجنة القيد بالجدول العام من الأساتذة:

1) محمود الداخلي عضو المجلس.

2) محمد خلف الكسار عضو المجلس.

3) سيد عبد الغني عضو المجلس.

4) محمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس.

5) محمد عبد الوهاب عضو المجلس.

6) محمد أحمد نجيب عضو المجلس.

7) نبيل صلاح الدين مدير لجنة القبول.

يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020.

- نص القرار بتشكيل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية.

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة.

تشكل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية من الأساتذة:

1) محب المكاوي عضو المجلس.

2) عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.

3) أبو بكر ضوه عضو المجلس.

4) ماجد حنا عضو المجلس.

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5) علي الصغير عضو المجلس.

6) صلاح سليمان عضو المجلس.

يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020

- نص قرار بتشكيل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة.

تشكل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي من الأساتذة:

1) سعيد عبد الخالق عضو المجلس.

2) عمر هريدي عضو المجلس.

3) حسين الجمال عضو المجلس.

4) إسماعيل طه عضو المجلس.

5) فاطمة الزهراء عضو المجلس.

6) أسامة سلمان عضو المجلس.

يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020

- القرار الخاص بممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض:

1) محمد رجائي عطية نقيب المحامين.

2) مجدي ناجي سخي عضو المجلس.

3) يحيى التوني عضو المجلس.