شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تبحث مع "المستشفيات الجامعية" مطالب طلاب الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للتمريض، عقد اجتماع، اليوم، الخميس، مع الدكتور حُسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، لتوصيل كل مطالب طلاب إمتياز كليات التمريض، وإصابة بعض أعضاء فرق التمريض بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى توصيل الصورة الصحيحة عن معاناة بعض الطلاب فى عدم توفير الشكل الوقائى لهم أثناء فترة التدريب بشتى مستشفيات مصر، لافته إلى أن النقابة تحمل على عاتقها هذا الدور رغم أن هذا الدور ليس ضمن اختصاصاتها باعتبار أن طلاب الامتيار غير تابعين بشكل رسمى أو قانونى للنقابة، لتوصيل كل ما يمس أعضاء فرق التمريض بأى سوء ويدافع عنهم.

كانت قد قالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للتمريض، إنها تواصلت مع الدكتورة حريصة الشيمى رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، بوزارة التعليم العالى بشأن أمر طلاب امتياز التمريض، وزيادة مكافأتهم، وفق ما صدر مؤخراً بالنسبة لطلبة امتياز كليات الطب، وأيضا عدم توفير الإجراءات الوقائية لهم أثناء التدريب.

وأوضحت اللجنة، أن "حريصة" تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، والذى أكد بدوره أن هذه الزيادة من مكافآت امتياز الطب، منصوص عليها فى قانون المهن الطبية، وقد تمت الموافقة على هذا القانون فى مجلس النواب منذ شهر يوليو الماضى، وتم تطبيقه منذ أيام، مشيرا إلى وجود قانون للمهن الطبية سوف يستفيد منه امتياز المهن الطبية كلها، ومن ضمنهم امتياز التمريض، الأسنان، الصيدلة والعلاج الطبيعى، ومن المنتظر مناقشته فى مجلس النواب بهذا الخصوص قريبا.