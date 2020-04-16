شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 624 رسالة تقاوى وبذور بمعامل أمراض النبات لتحديد صلاحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم فحص 624 رسالة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج، بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مع الاستمرار فى الجهود العلمية والبحثية التى تحقق تطوير القطاع الزراعى.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، إنه تم فحص 566 رسالة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية، وفحص 58 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة ضمن جهود الجيش الأخضر فى الدفاع عن الثروة الزراعية المصرية من الأمراض التى تهددها، حول جهود النشاط الإنتاجى خلال شهر مارس لمعهد أمراض النباتات.

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وأضاف مدير المعهد، أنه تم الاشتراك فى أعمال 22 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، بالإضافة إلى فحص 85 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 8 طرود بهم تقاوى بذور مختلفة، متابعا أنه فى إطار ما يقوم به الباحثون والجيش الأخضر من العلماء والكوادر البحثية، فقد تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية الحقلية منها المرور على زراعات القمح بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية قبل بدء موسم الحصاد، والمرور على زراعات الخضر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية فضلا عن زيارة ميدانية إلى منطقتي توشكى وشرق العوينات لتفقد زراعات النخيل التابعة للشركة الوطنية بالقوات المسلحة.

وتابع مدير معهد أمراض النبات، أن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمرور على زراعات بنجر السكر بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة لمتابعة الحالة المرضية، والمرور على النباتات الطبية والعطرية بمشاتل حصا لبان بمحافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لشركة الدقهلية لفحص شحنة بطاطس بثلاجات الفاو بالاشتراك مع معهد البساتين.

ولفت مدير معهد أمراض النباتات إلى المرور على زراعات الطماطم في محافظة المنيا بالاراضي الواقعة في نطاق مركز المنيا لرصد على الحالة المرضية، والمرور على نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف في محطة بحوث سدس للوقوف على الحالة المرضية، بالإضافة إلى المرور على زراعات البابونج بمحافظة بنى سويف – قرية كفر ابو على التابعة لمركز ‏سمطا لمتابعة الحالة المرضية، والمرورعلى زراعات الكانيولا بمحافظة بني سويف بقرية كفر ابوعلى بمركز سمطا لمتابعة الحالة المرضية.