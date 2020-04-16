شكرا لقرائتكم خبر عن فى لقان خميس العهد.. البابا تواضروس يغسل أرجل الأساقفة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال صلوات لقان خميس العهد التى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية اليوم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، انحنى البابا تواضروس، ليغسل أرجل الأساقفة والكهنة الذين يشاركونه الصلاة مثلما فعل المسيح مع تلاميذه فى العشاء الأخير اعرف السبب فى النقاط التالية:

1- فى خميس العهد، يحتفل المسيحيون باجتماع "السيد المسيح" مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير، حيث قام عن المائدة وغسل لهم أرجلهم بمن فيهم «يهوذا» الذى سلمه لجماعة اليهود تمهيدًا لصلبه، وقال لهم السيد المسيح علانية "واحد منكم سيسلمنى".

2- وطبقًا لهذا التقليد رتبت الكنائس تقليد الصلاة على مياه تُسمى "صلاة اللقان"، وبعد الصلاة يقوم الآباء الكهنة والأساقفة بغسل أرجل جميع الشعب.

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3- في الكنائس، تصلى صلوات البصخة المقدسة فى السابعة صباحًا وتستمر بعدها صلاة اللقان ثم قداس خميس العهد، إلا أن كافة الصلوات تتم في الأديرة حاليا بسبب غلق الكنائس بعد وباء كورونا.

4- أما صلاة اللقان فهي إحدى الصلوات المرتبطة بخميس العهد أيضًا، و كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.

5- طقس اللقان يرتبط غالبًا بالأعياد ذات الصلة بالماء، إذ تهدف الكنيسة من طقس اللقان فى عيد الغطاس، أو "الظهور الإلهى"، والهدف من ذلك هو تذكر معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح فى الخدمة.