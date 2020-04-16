شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بضم وزير النقل للجنة الوزارية للسياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرارا بضم وزير النقل لعضوية اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار نشر في الجريدة الرسمية، بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بالدقهلية، وقرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة.

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كما نشرت الجريدة قرار أخر لرئيس الوزراء بشأن تعديل طريقة السداد للأجزاء الشهرية المستحقة عن شهر أبريل –مايو – يونيه، من القسط السنوي الأول المستحق للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.