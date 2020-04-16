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العراق يستدعى سفير تركيا لدى بغداد بسبب الاعتداء العسكرى على البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى وزير الخارجية العراقى، محمد الحكيم، السفير التركى لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج بعد الاعتداء العسكرى التركى على البلاد.

 

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، بأشد العبارات الممكنة الاعتداء التركى الذى أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

 

واستنكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية، وقالت السلطات العراقية إن الطائرات التركية استهدفت مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور.

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ووصف الاعلام الأمني العراقى هذا التصرف بالاستفزازى ولا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، داعية إلى إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين.

 

ودعت السلطات العراقية تركيا إلى عدم  تكرار خرق الأجواء الجوية، مشددا على أنها على تم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة.

 

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