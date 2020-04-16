شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى الحجر الصحى ببلطيم يناشدون أهالى "صفط تراب" عدم الخروج من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة يقوم بها الجيش الأبيض المصرى "الأطباء" فى كافة المستشفيات وتحديدا مستشفيات العزل، التى تستقبل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث دائما ما يكونون عرضه للإصابة، ومع ذلك يبذل الأطباء أقصى ما فى جهدهم لإنقاذ مئات وآلاف الأرواح.

رسالة مهمة أرسلها أطباء مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، إلى أهالى منطقة "صفط تراب"، وذلك بعد أنباء وجود حالات مصابة بفيروس كورونا هناك، حيث ظهر أحد الأطباء فى الزى الوقائى الخاص به مناشدا أهالى صفط تراب، من عدم الخروج من المنازل، للوقاية من الفيروس المنتشر، وقال الطبيب فى الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، "من مستشفى الحجر الصحى ببلطيم نناشد أهالى قرية صفط تراب، البقاء فى منازلهم.. أرجكوكم الزموا منازلكم".



طبيب من المستشفى

فيما قالت طبيبة أخرى من نفس المسشتفى، فى فيديو آخر أيضا، " من مستشفى الحجر الصحى ببلطيم... ارجوكم الزموا منازلكم".

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إحدى العاملات فى مستشفى الحجر الصحى ببلطيم

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه أمس الأربعاء، باستمرار قرار غلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، وذلك بناءً على القرار رقم (386) لسنة 2020م، بغلق جميع المنافذ المؤدية لهم، يومي الأحد والاثنين الموافق 20 و 19 أبريل الحالي، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، خاصة في شم النسيم، في إطار الإجراءات الوقائية والصحية التي تتخذها الحكومة بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً إلي قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة المستمرة للتأكد من غلق كافة المتنزهات والحدائق العامة بالمصيفين، وعدم السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية بذات اليومين عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء (مواد غذائية، مواد بترولية، صيدليات).