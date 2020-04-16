أخبار مصر.. 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتوفير فرص عمل لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، ضخ وزارة المالية 10 مليارات جنيه زيادة في استثمارات الحكومة، لتوفير فرص عمل تواجه أزمات كورونا، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.الإفراج عن 460 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 460 سجينا بعفو رئاسي وشَرطي، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.





الصحة: انخفاض الوفيات بكورونا لــ7.3% وارتفاع العينات السلبية لــ29.9%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا، من 7.5 إلى 7.3 %، بعد تسجيل مصر بالأمس الأربعاء 5 حالات، ليصبح إجمالى عدد المتوفين متأثرين بالفيروس 183 حالة.

وقالت البيانات إن معدل الإصابات اليومي بلغ 6.1 %، بينما بلغ معدل تحول العينات من إيجابي إلى سلبي 29.9 % ليصل إلى أعلى معدل له منذ بداية الأزمة فى مصر، وكان معدل التعافي التام والخروج من العزل للحالات 22.0 % .





المالية: 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتوفير فرص عمل لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورًا، على النحو الذى يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضًا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتي شهر يونيه المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.





أستاذ طفيليات الأسماك يوجه نصائح لتناول الفسيخ والأسماك المملحة فى شم النسيم

حددت الدكتورة نسرين عز الدين محمود، أستاذ طفيليات الأسماك، وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، عددا من النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والأسماك المملحة بشكل عام، خلال يوم شم النسيم.





البحوث الفلكية: 9 لجان لرصد هلال رمضان بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد يستعد بتجهيز لجان لرصد هلال شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأوضح رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعهد يستعد بتجهيز 9 لجان لرصد هلال شهر شعبان، من بينها لجان بتوشكى وسوهاج والقاهرة ومطروح والغردقة وجنوب سيناء، لافتا إلى أن كل لجنة تضم ممثلين عن معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة.

8.7 مليار جنيه زيادة متوقعة فى حصيلة ضريبة السجائر المحلية بالموازنة الجديدة

بلغت الزيادة المُتوقعة فى حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة على التبغ والسجائر المحلية، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، نحو 8 مليارات و734 مليون جنيه، مُقارنة بالحصيلة المُستهدفة بموازنة السنة المالية الحالية 2019/2020، حيث قفزت الحصيلة من 65 مليار و866 مليون جنيه إلى نحو 74 مليار و600 مليون جنيه خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة.

وكشفت البنود التفصيلية لبنود الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة الجديدة عن تراجع الحصيلة الضريبية المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة على التبغ والسجائر المستوردة بقيمة مليار و42 مليون جنيه، حيث توقع مشروع الموازنة أن تكون الحصيلة 220 مليون جنيه فقط خلال السنة المالية القادمة، مُقابل نحو مليار و262 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020.

العائدون من أمريكا يغادرون مرسى علم إلى القاهرة بعد انتهاء الحجر الصحى غدا

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن الحجر الصحى، للمجموعة الأولى للمصريين العائدين من أمريكا، والذين تم إقامة الحجر الصحي لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم، ينتهى غد الجمعة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن من المقرر أن تم تجهيز طائرة تابعة لمصر للطيران لنقل المصريين الذين انتهت فترة الحجر الصحى لهم، من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة غدا الجمعة، بعد الانتهاء من حجر صحي مدتة 14 يوما .

وتابع : المصدر أن المجموعة الثانية من المقرر ان تغادر يوم الأحد المقبل أيضا علي متن طائرة من مطار مرسي علم لمطار القاهرة، بعد إنهاء الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما

اعترافات مثيرة لمشاهيرة الكرة في العزل المنزلى.. رمضان صبحى: عايز أمشى.. حسنى عبد ربه: المؤامرة سبب اعتزالى.. حارس الزمالك: بطولات الأهلى بالتحكيم.. العميد: ندمت على ترك الأردن.. وفايلر: طريقة أزارو لا تناسبنى

استغل مشاهير الكرة فترة العزل المنزلى التي فرضها فيروس كورونا على الجميع بعد توقف النشاط الكروى في الإدلاء باعترافات مثيرة أشعلت موجة من الجدل بين جماهير الساحرة المستديرة رغم توقف اللعبة لمدة شهر كامل وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*رمضان صبحى : عايز أمشى وياريت محدش يزعل منى

اعتراف صادم سقط على رؤوس جماهير الأهلى ليكون بمثابة الكارثة لاسيما بعد رحيل عدد كبير من نجوم عن القلعة الحمراء هذا الموسم مثل أحمد فتحى وإكرامى وحسام عاشور ، حيث خرج رمضان صبحي صانع ألعاب الاهلى وقائد المنتخب الاولمبى في تصريحات تليفزيونية يؤكد رغبته في العودة لاستكمال تجربته الاحترافية سواء في الدوري الايطالي، في ظل وجود أندية إيطالية مهتمة بالتعاقد معه أو العودة لنادي هيديرسفيلد أو أي نادي آخر، باعتبار أن العودة إلى أوروبا حلم لأي لاعب كرة للتألق بملاعب القارة العجوز.

قال رمضان: "أتمني الاستمرار فى مشوار الإحتراف الخارجي، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور"، وتأتي هذه التصريحات لتضع حدا للاجتهادات حول مصير النادي من راء عقد للاعب بنهاية الموسم أو تجديد الإعارة، لاسيما أن رغبته في استكمال تجربته الاحترافية.

روسيا تسجل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات المعنية فى روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".





CNN: الحكومة الأمريكية تحقق فى احتمالية نشأة فيروس كورونا داخل مختبر صينى

قال مسئولون بالمخابرات والأمن القومى الأمريكى، إن الحكومة الأمريكية تنظر فى احتمالية أن يكون فيروس كورونا المستجد قد نشأ فى مختبر صينى، وليس فى أحد الأسواق، بحسب ما أكدت عدة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة سى إن إن، والتى حذرت من أن الوقت لا يزال مبكرا لوضع أى استنتاجات.

وأوضحت سى إن إن فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم، الخميس، أن تلك النظرية واحدة من عدة نظريات يبحثها المحققون وهم يحاولون تحديد أصل فيروس كورونا، الذى أسفر عن وباء وقتل مئات الآلاف من الأشخاص. ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطا بأبحاث السلاح البيولوجى، وفقا للتقرير. وأشار المسئولون إلى أن مجتمع الاستخبارات يستكشف أيضا سلسلة من النظريات الأخرى بشأن مصدر الفيروس، وهو الأمر المعتاد فى مثل هذه الأحداث الكبرى، بحسب مصدر استخباراتى.

الصين: منظمة الصحة لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا تم تصنيعه

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

أدلى تشاو لي جيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي

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وزارة الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه لتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمع مدني، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة، لنعبر معًا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان، وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.

الإسكان: فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية "أرضى – أخير" بمشروع "JANNA"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

الأهلي لـ وليد أزارو: "شوف مصلحتك.. فايلر مش عايزك"

حسم النادى الأهلى مستقبل المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي.

وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار فى الفترة المقبلة، ولا يرغب فى عودته، لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلى، ومنح المدرب السويسرى إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له، وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





الصيام في زمن كورونا.. دار الإفتاء تحسم الجدل ب 4 فتاوى.. فيديو

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل حول صيام شهر رمضان فى ظل ازمة فيروس كورونا، واكدت ان الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب عليها الإنسان، كما أشارت إلى أنهم اجتمعوا مع لجنة طبية أجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوى المناعة فى مواجهة هذا الفيروس.

وقالت الإفتاء فى عدة تغريدات عبر حسابها الرسمى مجموعة فتاوى ترد فيها على كافة الاسئلة، ويرصدها الفيديو التالى.

بدء العد التنازلى.. 7 أيام تفصلنا عن رمضان.. الشهر يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل.. والبحوث: 9 لجان لاستطلاع هلاله بالتنسيق مع الإفتاء والمساحة.. وعدته 30 يوما وآخر أيامه أطولها.. و24 مايو أول أيام عيد الفطر



7 أيام تقريبا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، يتبقى حوالى 7 أيام على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، ويكون رمضان هو اليوم التالى لليلة الرؤية.



الجمعة 24 أبريل غرة رمضان فلكيا

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل، حيث تشير الحسابات المبدئية إلى أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.





أشرف زكى: لا مراسم عزاء للفنان الراحل أحمد دياب

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، لـ"الخليج 365"، لن تقام مراسم عزاء للفنان الراحل أحمد دياب.

وكان الفنان القدير أحمد دياب قد توفى مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاماً، وهو طليق قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة.

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.





دبي تحول مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني.. فيديو

قررت هيئة الصحة بدبي تحويل مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.



الصحة: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات لــ500 ألف قطعة يوميا

أكدت وزارة الصحة والسكان، زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أن مستقبل مصر بعد انتهاء هذا الوباء سيكون الأفضل بين دول العالم.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).





دار الإفتاء: الهزار بالعطس فى زمن كورونا "مش خفة دم" وحرام شرعا

ما الحكم فى إنسان يتعمد "العطس" فى وجه الناس من أجل المزاح معهم وكأنه مصاب بكورونا، ما يصيب الناس بحالة من الفزع؟

سؤال أجاب عليه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجاء رده فى تصريحات خاصة لليوم السابع: لا شك أن هذا ليس من باب المزاح المحمود لا شرعا ولا عرفا، ولا من "خفة الدم" التى تكون سببا فى إدخال السرور على الناس، بل هذا لا يعدو أن يكون سخافة غير أخلاقية تروع الناس وتثير اشمئزازهم، وما ليس أخلاقيا منهى عنه شرعا؛ فالأخلاق من الثوابت التى يشتد الاحتياج إليها خصوصا فى أوقات الأزمات.





الصحة تتلقى تبرعات بقيمة 162 مليون جنيه من منظمات المجتمع المدنى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن تليقيها تبرعات بلغت 162 مليون جنيه من مؤسسات المجتمع المدني والشركات مؤكدة أن هذه التبرعات تذهب لمواجهة فيروس كورونا.

ويظهر التبرع الذى قامت به مؤسسات المجتمع المدني لوزارة الصحة تضافر كافة مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" فى هذه الظروف الاستثنائية.

مواقف بطولية للجيش الأبيض بمستشفى إسنا للعزل الصحى.. تعافى أكثر من 125 مصابا بكورونا.. نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة.. والأطباء يطلقون مبادرة "أوقفوا التنمر" لدعم المرضى.. وطبيب يعالج مريضا على البوابة

رغم المصاعب وإستقبال المصابين بكورونا بصورة يومية ونزيف العرق جهداً من الفرق الطبية المتنوعة داخل مستشفى إسنا التخصصى التى تحولت للعزل والحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن سلسلة النجاحات تخرج بإستمرار من رحم المعاناة لتتصدر المستشفى بالأقصر كافة مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية فى النجاحات بعلاج المصابين وتقديم الخدمات الطبية لكافة المصابين بفيروس كورونا وفريق المستشفى بكل نجاح على مدار الساعة، حيث خرج من المستشفى أكثر من 125 حالة بعد شفاؤهم تماماً حتى الآن، ومازالت المستشفى مستمرة فى طريقها لخدمة أبناء مصر لمكافحة الفيروس.





الأهلي يضع الرتوش النهائية لتجديد عقد فايلر.. ومطلب وحيد يؤجل الإعلان

تسير مفاوضات الأهلى مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتجديد عقده فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال مصدر فى الأهلى ، إن فايلر رحّب بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.